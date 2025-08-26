Sturm-Boss Jauk: „Unruhe stärkt nur unsere Gegner“

Einigung! Chelsea-Stürmer vor Wechsel nach München
Neue Offensivkraft
Der Meister muss heute (21 Uhr) beim Play-off-Rückspiel der Champions League in Klagenfurt ein Wunder gegen Bodö/Glimt schaffen. Sturm-Boss Christian Jauk im „Krone“-Interview über Verstärkungen, zu hohe Erwartungen, die richtige Mischung und das größte Investitionsprogramm für nachfolgende Generationen.
„Krone“: Nach dem 0:5 im Play-off-Hinspiel bei Bodö/Glimt braucht es ein Wunder, um den Aufstieg in die Champions League zu schaffen. Was möchte der Sturm-Präsident beim Rückspiel in Klagenfurt sehen?
Christian Jauk: Das Schöne am Fußball ist, dass man schon einige Tage später beweisen kann, dass der Abstand doch nicht so groß ist. Es ist für jeden Akteur eine tolle Chance, auf dieser großen Bühne sein Potenzial zu zeigen.
