9,5 Millionen im Jackpot: Was würden Sie tun?

9,5 Millionen Euro – so viel Geld besitzt womöglich am Mittwoch ein glücklicher Gewinner. Der Grund dafür: Letzten Sonntag gab es beim Lotto „6 aus 45“ zum siebten Mal in Folge keinen Sechser. Daher gibt es nun einen Siebenfachjackpot in Österreich zu gewinnen. Es handelt es sich dabei um den siebten Siebenfachjackpot – der Letzte wurde im März 2025 ausgelost. Die Gewinner wurden dabei mit jeweils 3,8 Millionen Euro beschenkt.

In der Geschichte des Lottos konnten sich schon einige Steirer über großes Geld freuen. So gewann im März 2009 ein Weststeirer ganze 50 Millionen Euro bei EuroMillionen. Als der erste EuroMillionen-Superpot mit exakt 100 Millionen Euro geleert wurde, teilten sich ein Franzose und der Steirer das Geld. Der Spielteilnehmer tippte die „5 plus 2 Richtigen“. Er riskierte 20 Euro für 10 Quicktipps. Das bedeutet, dass ein Zufallsgenerator die Zahl entschied. Der neunte Tipp war der Siegestreffer.