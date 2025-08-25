Unfall auf der Westautobahn sorgte für Stau
Bei Eugendorf
Am Sonntag kam es auf der Westautobahn (A1) bei Eugendorf zu einem heftigen Verkehrsunfall. Gleich drei Fahrzeuge waren in den Crash verwickelt.
Polizei und Rotes Kreuz waren schnell vor Ort, kümmerten sich um die Unfallbeteiligten und versorgten Verletzte direkt an der Unfallstelle.
Zur Unterstützung rückten auch die Feuerwehren Eugendorf und Hallwang an. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Unfallstelle, sicherten den Bereich ab und standen in enger Absprache mit den anderen Organisationen.
Schon nach kurzer Zeit konnte jedoch Entwarnung gegeben werden – die Feuerwehren rückten wieder ab.
Für kurze Behinderungen auf der A1 war dennoch gesorgt, der Verkehr staute sich zeitweise.
