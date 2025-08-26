Diese Schule unterrichtet nicht nach Schulfächern

Wenn sich am 8. September die Türen der Mittelschule Lavantinum nach den Sommerferien wieder öffnen, ist einiges anders. Mit der Einführung des OPENschool-Konzepts gehört der herkömmliche Schulalltag der Vergangenheit an. Anstatt streng getakteten Stundeneinheiten zu folgen, können Kinder ab sofort selbst darüber entscheiden, wann sie sich mit welchen Themen beschäftigen.