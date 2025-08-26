Diese Schule unterrichtet nicht nach Schulfächern

Einigung! Chelsea-Stürmer vor Wechsel nach München
Neue Offensivkraft
„Alles neu“ heißt es ab dem nahenden Schuljahr an der katholischen Privatschule Lavantinum in St. Andrä im Lavanttal (Kärnten). Als erste Schule im südlichsten Bundesland wird dort nach dem OPENschool-Konzept unterrichtet. Soll heißen: ohne klassische Schulfächer.
Wenn sich am 8. September die Türen der Mittelschule Lavantinum nach den Sommerferien wieder öffnen, ist einiges anders. Mit der Einführung des OPENschool-Konzepts gehört der herkömmliche Schulalltag der Vergangenheit an. Anstatt streng getakteten Stundeneinheiten zu folgen, können Kinder ab sofort selbst darüber entscheiden, wann sie sich mit welchen Themen beschäftigen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.