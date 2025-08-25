Ob im O-Bus auf dem Weg zur Vorstellung, während der Zigarette vor der Premiere oder beim Anstehen in der WC-Schlange, mit dem Schnellcheck sind Sie in nur 2 Minuten perfekt auf den Abend vorbereitet. Die „Krone“ hat die wichtigsten Infos zu „Andrea Chénier“ von Umberto Giordano.
Worum geht’s? Liebe in Zeiten der Guillotine: Bei den Festspielen gibt es heute eine konzertante Revolutionsoper, die Künstlerdrama und tragische Liebesgeschichte in einem ist und zeigt, wie die Ideale der Revolution unter den Rädern ihrer eigenen Radikalität zerschellen können.
Handlung: Beim Fest der Gräfin di Coigny bringt der junge Dichter Andrea Chénier mit einer politischen Improvisation die Stimmung ins Wanken. Der Lakai Gérard kündigt offen die Revolte an. Fünf Jahre später ist die Revolution zur Schreckensherrschaft geworden: Gérard ist zum Ankläger geworden, Maddalena, die Tochter der Gräfin, lebt verarmt, Chénier wird als Staatsfeind verfolgt. Die heimlich ineinander Verliebten finden sich wieder und werden von Gérard überrascht. Der will Maddalena für sich, wird aber verwundet. Als sie ihm später ihren Körper anbietet, um Chéniers Leben zu retten, zeigt Gérard Reue und versucht, das Urteil zu verhindern. Vergeblich. Chénier wird zum Tod verurteilt. Maddalena folgt ihm ins Gefängnis, nimmt den Platz einer Verurteilten ein und geht mit ihm in den Tod.
Angeberwissen für die Pause: Giordanos Oper basiert auf dem Leben des Dichters André Chénier. Giordano verarbeitete diese historische Figur in seiner bekanntesten Oper mit Zitaten echter Revolutionslieder. Damit wurde er zu einem der führenden Vertreter des musikalischen Verismo, einer Stilrichtung, die echte Gefühle, soziale Konflikte und Menschen aus dem wahren Leben auf die Opernbühne brachte.
