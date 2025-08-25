Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Opern-Schnellcheck

„Andrea Chénier“ von Umberto Giordano

Salzburg
25.08.2025 13:00
Der Opern-Schnellcheck von Larissa Schütz
Der Opern-Schnellcheck von Larissa Schütz(Bild: Krone KREATIV/Markus Tschepp)

Ob im O-Bus auf dem Weg zur Vorstellung, während der Zigarette vor der Premiere oder beim Anstehen in der WC-Schlange, mit dem Schnellcheck sind Sie in nur 2 Minuten perfekt auf den Abend vorbereitet. Die „Krone“ hat die wichtigsten Infos zu „Andrea Chénier“ von Umberto Giordano.

0 Kommentare

Worum geht’s? Liebe in Zeiten der Guillotine: Bei den Festspielen gibt es heute eine konzertante Revolutionsoper, die Künstlerdrama und tragische Liebesgeschichte in einem ist und zeigt, wie die Ideale der Revolution unter den Rädern ihrer eigenen Radikalität zerschellen können.

Handlung: Beim Fest der Gräfin di Coigny bringt der junge Dichter Andrea Chénier mit einer politischen Improvisation die Stimmung ins Wanken. Der Lakai Gérard kündigt offen die Revolte an. Fünf Jahre später ist die Revolution zur Schreckensherrschaft geworden: Gérard ist zum Ankläger geworden, Maddalena, die Tochter der Gräfin, lebt verarmt, Chénier wird als Staatsfeind verfolgt. Die heimlich ineinander Verliebten finden sich wieder und werden von Gérard überrascht. Der will Maddalena für sich, wird aber verwundet. Als sie ihm später ihren Körper anbietet, um Chéniers Leben zu retten, zeigt Gérard Reue und versucht, das Urteil zu verhindern. Vergeblich. Chénier wird zum Tod verurteilt. Maddalena folgt ihm ins Gefängnis, nimmt den Platz einer Verurteilten ein und geht mit ihm in den Tod.

Lesen Sie auch:
Der Opern-Schnellcheck von Larissa Schütz
Opern-Schnellcheck
Was Sie wissen müssen: Macbeth von Giuseppe Verdi
09.08.2025

Angeberwissen für die Pause: Giordanos Oper basiert auf dem Leben des Dichters André Chénier. Giordano verarbeitete diese historische Figur in seiner bekanntesten Oper mit Zitaten echter Revolutionslieder. Damit wurde er zu einem der führenden Vertreter des musikalischen Verismo, einer Stilrichtung, die echte Gefühle, soziale Konflikte und Menschen aus dem wahren Leben auf die Opernbühne brachte.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
137.882 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
93.910 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Niederösterreich
Stadt muss heuer sogar den Advent „einsparen“
90.188 mal gelesen
Neunkirchens Bürgermeisterin Klaudia Osztovics ist zutiefst betrübt über die notwendigen ...
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2170 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1280 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1122 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf