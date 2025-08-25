„Andrea Chénier“ von Umberto Giordano

Handlung: Beim Fest der Gräfin di Coigny bringt der junge Dichter Andrea Chénier mit einer politischen Improvisation die Stimmung ins Wanken. Der Lakai Gérard kündigt offen die Revolte an. Fünf Jahre später ist die Revolution zur Schreckensherrschaft geworden: Gérard ist zum Ankläger geworden, Maddalena, die Tochter der Gräfin, lebt verarmt, Chénier wird als Staatsfeind verfolgt. Die heimlich ineinander Verliebten finden sich wieder und werden von Gérard überrascht. Der will Maddalena für sich, wird aber verwundet. Als sie ihm später ihren Körper anbietet, um Chéniers Leben zu retten, zeigt Gérard Reue und versucht, das Urteil zu verhindern. Vergeblich. Chénier wird zum Tod verurteilt. Maddalena folgt ihm ins Gefängnis, nimmt den Platz einer Verurteilten ein und geht mit ihm in den Tod.