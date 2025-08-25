Großes Schauspiel zwischen exotischen Früchten

Beim Betreten des historischen Carabinierisaals der Residenz stockte sogar Festspiel-Präsidentin Kristina Hammer kurz der Atem. „Wunderbar, was hier geschaffen wurde. Eine bezaubernde Kulisse!“
Knapp 400 Personen nahmen an der Dinner-Show inklusive Versteigerung für den guten Zweck teil. Neben künstlerischen Darbietungen wurden die Gäste mit einem mehrgängigen Galadinner verwöhnt.
Dabei tanzten gleich mehrere Jedermänner und Buhlschaften auf den Tischen – und auch Christina Haslauer wagte noch vor Beginn der Show einen kurzen Selbstversuch auf dem Tisch-Laufsteg.
Äpfel, Trauben und auch die eine oder andere Ananas stellten die Tischdeko dar. Trotz der Verlockung: geworfen wurde keine einzige Frucht. Stattdessen klatschten die Gäste lieber Beifall.
Kommentare
