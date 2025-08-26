Wenig Handlungsfreiheit für künftigen Landesrat

Die Zeit zur Suche wird Svazek brauchen, denn ein wahnsinnig attraktives Amt hat sie nicht zu bieten. Die FPÖ-Chefin hat bereits angekündigt, die Budgetverhandlungen für das kommende Jahr auch für das Sozialressort noch zu führen. Sie vertritt Pewny ja, seit er Mitte Mai in den Krankenstand ging. „Aufgrund meiner bisherigen Einarbeitung ist es auch konsequent, diese zu führen“, sagt Svazek über die Budgetgespräche.