Bei Bayern München geübt, in Kuchl veredelt

Mit nur drei Treffern, aber sieben Punkten aus drei Spielen holte Kuchl in dieser Westliga-Saison bisher aus wenig sehr viel heraus. Am Wochenende reichte bei Kufstein ein Tor zum Sieg. „Aufgrund des Spielverlaufs war es verdient, wir haben uns aber schwer getan“, betonte Trainer Tom Hofer. Goldtorschütze Nico Schiedermeier schlenzte den Ball per Freistoß via Latte ins Netz. „Er hat ihn super getroffen, das ist aber auch kein Zufall“, weiß Hofer.

Besondere Zeit bei Bayern München

Denn bereits bei Bayern München, wo Schiedermeier von der U12 bis zur U14 kickte, übte er die Freistöße: „Nach jedem Training habe ich mir einen Torwart geschnappt und ein paar Freistöße reingehauen“, erzählt der Deutsche von einer sehr besonderen Zeit.