Schulwegunfälle: Salzburg liegt im Mittelfeld
30 verletzte Kinder
Im Jahr 2024 sind in Salzburg 30 Kinder am Schulweg verunglückt – ein Großteil davon ältere Schülerinnen und Schüler ab zehn Jahren. Erfreulich: Wie im gesamten Bundesgebiet gab es auch hierzulande keine Todesopfer.
Österreichweit wurden im Vorjahr 451 Schulkinder bei Unfällen am Weg zur Schule verletzt. In Salzburg waren es 30, davon 23 in der Altersgruppe der 10- bis 15-Jährigen. Nur sieben jüngere Kinder (6 bis 9 Jahre) waren betroffen.
Die Hauptunfallursachen bleiben Unachtsamkeit und Ablenkung, gefolgt von Vorrangverletzungen. Im Vergleich der Bundesländer liegt Salzburg mit 30 verletzten Kindern im Mittelfeld. Am höchsten war die Zahl der Schulwegunfälle in Niederösterreich (86), am niedrigsten im Burgenland (8).
