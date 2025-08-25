Alkolenkerin verursachte Unfall: Zwei Verletzte

Montag gegen 14.45 Uhr fuhr die 58-Jährige von der Loiblpass Straße Richtung Klagenfurt. In Ehrensdorf verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, kam auf die Gegenfahrbahn, über den linken Fahrbahnrand, über das Bankett in die Grünfläche und wieder zurück auf die Gegenfahrbahn - wo sich das Auto überschlug und gegen den Wagen einer 64-Jährigen prallte. Dabei lösten sich einige Fahrzeugteile und prallten gegen ein weiteres Fahrzeug, das eine 41-Jährige lenkte.