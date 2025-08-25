Alkolenkerin verursachte Unfall: Zwei Verletzte

Auf die Gegenfahrbahn, in die Wiese, wieder zurück, Überschlag, ein anderes Auto touchiert. Dann beschädigten umherfliegende Teile auch noch einen dritten Wagen: Montagnachmittag verursacht eine 58-Jährige aus dem Bezirk St. Veit auf der Loiblpass Straße einen Unfall. Sie ist dabei alkoholisiert.
Montag gegen 14.45 Uhr fuhr die 58-Jährige von der Loiblpass Straße Richtung Klagenfurt. In Ehrensdorf verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, kam auf die Gegenfahrbahn, über den linken Fahrbahnrand, über das Bankett in die Grünfläche und wieder zurück auf die Gegenfahrbahn - wo sich das Auto überschlug und gegen den Wagen einer 64-Jährigen prallte. Dabei lösten sich einige Fahrzeugteile und prallten gegen ein weiteres Fahrzeug, das eine 41-Jährige lenkte.
Die beiden Fahrerinnen der kollidierten Autos wurden leicht verletzt und mussten ins Klinikum und ins UKH Klagenfurt gebracht werden. Die Drittbeteiligte blieb unverletzt, doch auch ihr Wagen war beim Unfall beschädigt worden.
Führerschein abgenommen
Ein Alkotest an der Unfallverursacherin ergab eine mittelgradige Alkoholisierung, was im Polizeijargon zwischen 1,2 und 1,6 Promille bedeutet. Der Führerschein wurde der Lenkerin vorerst abgenommen.
Die Bundesstraße war für die Aufräumarbeiten nach dem Unfall teils total gesperrt. Die Feuerwehr Maria Rain und die Straßenmeisterei Rosental standen neben Rettung und Polizei im Einsatz.
