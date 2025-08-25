Bikerin kollidiert mit Pkw: Auch Kind (7) verletzt

Polens Präsident stoppt Kindergeld für Ukrainer
Nur für Arbeitende
Folgenschwerer Unfall in Dölsach in Osttirol am Montag. Eine Wienerin (57), die mit dem Motorrad unterwegs war, kollidierte mit dem Pkw einer Einheimischen (40). Bei dem Crash wurden nicht nur die beiden Lenkerinnen verletzt.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 9.30 Uhr. Ort des Geschehens war eine Kreuzung beim Sportplatz.
„Eine 57-jährige Motorradlenkerin aus Wien kollidierte mit einer 40-jährigen Pkw-Lenkerin aus Lienz“, heißt es von der Polizei.
Mit Rettung ins Krankenhaus gebracht
Durch den Crash wurde die Wienerin schwer verletzt. Mit leichten Verletzungen kamen indes die Osttirolerin und ihre Tochter (7) davon. Alle drei wurden in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.
