Regierung reagiert: Schärferes Waffengesetz kommt

Nunmehr steht fest: Die Regierung reagiert und wird das seit 30 Jahren bestehende (aber mehrfach novellierte) Waffengesetz so rasch wie möglich verschärfen. Im Nationalen Sicherheitsrat wurden die Geschehnisse rund um den tragischen Amoklauf in Graz analysiert und mögliche Maßnahmen schon vorbesprochen. Zumindest offiziell will sich die Bundesregierung zwar noch nicht zu möglichen Maßnahmen äußern und die bekanntlich noch bis morgen gültige Staatstrauer abwarten.