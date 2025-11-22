Baba, Peter – ab jetzt sind wir per Du …

Bis zuletzt hat er sich regelmäßig in der Redaktion gemeldet und seinen Senf dazugegeben. Auch wenn das manchmal gar nicht allen recht war. Aber über solche Befindlichkeiten hat er sich nie Gedanken gemacht, wenn es ihm darum ging, seine Meinung kundzutun. Es ist vielleicht nicht übertrieben, wenn man sagt, dass eine kleine oder auch große Diskussion für ihn ein bisschen wie ein Lebenselixier war.