Traumstart auf den Pisten bei bibbernder Kälte

Traumhafter Saisonstart in mehreren Skigebieten

Einige Höhenmeter über den Tälern hat der Winter aber unlängst begonnen. Die meisten Gletscher haben bereits die Lifte geöffnet, nun ziehen auch die höher gelegenen Skigebiete langsam nach. Der Saisonstart wie etwa im beliebten Tiroler Skigebiet in Hochfügen im Zillertal kann sich durchaus sehen lassen. Bei wolkenlosem Himmel ziehen zahlreiche Wintersportliebhaber ihre ersten Schwünge durch den Schnee, wie auf Webcams zu sehen ist. Fachleute von der Gesophere Austria sprechen zwar von ungewöhnlich niedrigen Temperaturen für die Jahreszeit. Die Skifahrer lassen sich dennoch nicht davon abhalten, den Berg zu stürmen – hoffentlich aber warm eingepackt, denn an der Waidoffen auf 2300 Metern herrschen derzeit minus 12 Grad.