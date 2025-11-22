Vorteilswelt
US-Präsident fehlt

G20-Gipfel gestartet: Trumps Ukraine-Plan im Fokus

Außenpolitik
22.11.2025 12:04
Der G20-Gipfel hat in Südafrika begonnen, Trump, Putin und Xi sind allerdings nicht dabei.
Der G20-Gipfel hat in Südafrika begonnen, Trump, Putin und Xi sind allerdings nicht dabei.(Bild: AP/Thomas Mukoya)

Vor dem Hintergrund der Diskussionen über den Ukraine-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump hat in der südafrikanischen Wirtschaftsmetropole Johannesburg der G20-Gipfel begonnen. Trump und dessen Regierung boykottieren das Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer. Neben dem US-Präsidenten haben unter anderem auch die Staatschefs von Russland und China, Wladimir Putin und Xi Jinping, ihre Teilnahme am ersten G20-Gipfel auf dem afrikanischen Kontinent abgesagt.

Trump reist nicht nach Johannesburg, weil er der südafrikanischen Regierung schwere Repressionen gegen weiße Farmer vorwirft. Südafrika weist die Vorwürfe als unbegründet zurück.

Selenskyj: Schwierigster Moment in der Geschichte des Landes
Zahlreiche Staats- und Regierungschefs wollen am Rande des Gipfels zu Krisengesprächen über die US-Pläne zusammenkommen. Die Europäer waren von Trumps Vorstoß überrascht worden und arbeiten deutschen Regierungskreisen zufolge an einem eigenen Vermittlungspapier.

  Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht angesichts von Trumps 28-Punkte-Plan, der der Ukraine große und dem Angreifer Russland vergleichsweise geringe Zugeständnisse abverlangt, von einem der „schwierigsten Momente“ in der Geschichte der Ukraine.

Südafrika will Themen Solidarität, Gleichheit und Nachhaltigkeit
Nach dem Willen von Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa als Gastgeber soll es bei dem Gipfel um die Themen „Solidarität, Gleichheit und Nachhaltigkeit“ gehen. Auf der offiziellen Agenda stehen unter anderem Diskussionen über die Erleichterung der Schuldenlast von Schwellen- und Entwicklungsländern, eine gerechte Energiewende, faire und saubere Nutzung seltener Mineralien, faire Lastenteilung beim Klimaschutz und Ernährungssicherheit.

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa begrüßte unter anderem Ursula von der Leyen in ...
Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa begrüßte unter anderem Ursula von der Leyen in Johannesburg.(Bild: AFP/HALDEN KROG)

  Ramaphosa betonte, dass er sich als Gastgeber für die Wahrung der Integrität und des Ansehens des G20-Formats einsetzen will. Er fügte hinzu, dass die Entwicklung des Globalen Südens und des afrikanischen Kontinents auf der Agenda der Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer sehr wichtig seien. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz landete Samstagfrüh in Südafrika und betonte, wie wichtig die multilaterale Abstimmung sei.

Gipfel beschließt Erklärung – trotz Warnung der USA
Der G20-Gipfel hat nach Angaben der südafrikanischen Präsidentschaft am Samstag eine Gipfelerklärung beschlossen. Der Gipfel der wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt habe die Erklärung trotz des Boykotts der USA verabschiedet, sagte der Sprecher von Ramaphosa in Johannesburg. „Wir haben das ganze Jahr auf diese Verabschiedung hingearbeitet, und die vergangene Woche war ziemlich intensiv“, sagte er.

Elemente der Erklärung sind etwa, dass die Stromerzeugungskapazität durch Erneuerbare Energien verdreifacht werden soll. Mit Sorge wird vermerkt, dass sich der Schuldendienst ärmerer Länder in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt hat. Bei Rohstoffen soll die Wertschöpfung in den Herkunftsländern ausgebaut werden – dies betrifft etwa die Erstverarbeitung. Die Staaten erklären sich bereit, mit den USA über deren G20-Präsidentschaft 2026 zu sprechen.

