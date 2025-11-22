G20-Gipfel gestartet: Trumps Ukraine-Plan im Fokus

Elemente der Erklärung sind etwa, dass die Stromerzeugungskapazität durch Erneuerbare Energien verdreifacht werden soll. Mit Sorge wird vermerkt, dass sich der Schuldendienst ärmerer Länder in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt hat. Bei Rohstoffen soll die Wertschöpfung in den Herkunftsländern ausgebaut werden – dies betrifft etwa die Erstverarbeitung. Die Staaten erklären sich bereit, mit den USA über deren G20-Präsidentschaft 2026 zu sprechen.