Ein poppiges Rolemodel für eine neue Generation

Live zünden Songs wie „Feminello“ gewaltig, musikalisch sitzt alles tightestens in der durchinszenierten Show am Platz. Rap-Parts à la Casper oder Provinz, beizeiten Gitarren wie bei Bilderbuch und viel Upbeat-Bass, dass sich ein Peter Fox in Petra Fox umtaufen lassen könnte. Schon beim Blick auf die männlich dominierte Verweisliste wird klar: Hier hat sich endlich ein Rolemodel für Mädchen und junge Frauen gefunden. „Wer ist wieder da?“, heißt es im Song NINA. Wurde auch höchste Zeit.