Nina Chuba in Graz

Ein poppiges Rolemodel für eine neue Generation

Steiermark
21.08.2025 14:00
Schon beim Frequency Festival wurde Nina Chuba gefeiert, am Mittwoch gastierte sie in Graz
Schon beim Frequency Festival wurde Nina Chuba gefeiert, am Mittwoch gastierte sie in Graz(Bild: APA/FLORIAN WIESER)

Das neue deutsche Pop-Wunder Nina Chuba lieferte am Mittwoch bei ihrem ausverkauften Konzert in Graz eine perfekte Pop-Show für die ganze Familie.

0 Kommentare

Das Merchandise in Größen ab 8 Jahren, die Schultern der Papas ringsum mit Töchtern belegt – schon beim Blick über das Konzertgelände wird klar, das hier ist was für alle. Nina Chuba heißt das Zugpferd, das mit Groß und Klein das Freiluftgelände der Messe Graz schon lange vor der Show ausverkauft hat – zurecht, wie sich zeigen sollte.

Mit ihrem Hit „Wildberry Lillet“ noch als Eintagesfliege abgestempelt, hat sich die Mittzwanzigerin mittlerweile im Pop-Mainstream etabliert. Auf der Bühne outfittechnisch in bester Britney Spears-Görenmanier gibt sich die Deutsche aber grundsätzlich handzahm. Ein „Hurensohn“ in Richtung des Ex bei „Ich hasse dich“ muss sein, ansonsten gibt es in Songs wie „Wenn das Liebe ist“ oder „Unsicher“ viel Verständnis und tröstende Worte für die Coming-of-Age-Wehwehchen ihrer Fans.

Live zünden Songs wie „Feminello“ gewaltig, musikalisch sitzt alles tightestens in der durchinszenierten Show am Platz. Rap-Parts à la Casper oder Provinz, beizeiten Gitarren wie bei Bilderbuch und viel Upbeat-Bass, dass sich ein Peter Fox in Petra Fox umtaufen lassen könnte. Schon beim Blick auf die männlich dominierte Verweisliste wird klar: Hier hat sich endlich ein Rolemodel für Mädchen und junge Frauen gefunden. „Wer ist wieder da?“, heißt es im Song NINA. Wurde auch höchste Zeit.

Porträt von Roland Schwarz
Roland Schwarz
