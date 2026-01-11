Mehrere Personen bei Wohnhausbrand gerettet

Um exakt 4.53 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Sonntag in Zell am See wegen des Wohnhausbrandes alarmiert. Ungefähr 20 Personen konnten in Sicherheit gebracht werden. Unmittelbar nach der Evakuierung begann die Feuerwehr mit dem Löschangriff von innen. Erst nach fünf Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden.