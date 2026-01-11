Vorteilswelt
Nicht mehr bewohnbar

Mehrere Personen bei Wohnhausbrand gerettet

Salzburg
11.01.2026 14:38
Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.
Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.(Bild: Feuerwehr Zell am See)

Großeinsatz am Sonntag um 5 Uhr in der Früh in Zell am See! Ein Wohnhaus in der Brucker Straße geriet aus noch nicht bekannten Gründen in Brand. Mehrere Personen mussten aus dem Haus evakuiert werden. Insgesamt waren 78 Feuerwehrleute im Einsatz.

Um exakt 4.53 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Sonntag in Zell am See wegen des Wohnhausbrandes alarmiert. Ungefähr 20 Personen konnten in Sicherheit gebracht werden. Unmittelbar nach der Evakuierung begann die Feuerwehr mit dem Löschangriff von innen. Erst nach fünf Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Die Bewohner wurden in zwei Hotels in der Nähe untergebracht. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Insgesamt standen 78 Floriani aus Zell am See, Bruck, Saalfelden, Maishofen im Einsatz.

