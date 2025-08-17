„Bauern sind verunsichert“

Die allergieauslösende Pflanze Ragweed bringt nicht nur gesundheitliche Probleme, sie stellt mittlerweile eine erhebliche Belastung für die Landwirtschaft dar. Die Landwirtschaftskammer (LK) Burgenland bekräftigt zwar ihre volle Unterstützung bei der konsequenten Bekämpfung des Gewächses, zeigt sich aber aus einem anderen Grund irritiert. „Es häufen sich Beschwerden bei uns, dass Bauern Aufforderungen bekommen, Ragweed auf ihren Grundstücken zu entfernen. Aber oft befindet es sich am Nachbargrundstück oder sogar auf öffentlichem Grund“, so LK-Präsident Niki Berlakovich.