„Bauern sind verunsichert“

Schreiben zur Ragweed-Entfernung gehen mitunter an falsche Adressen
Die allergieauslösende Pflanze Ragweed bringt nicht nur gesundheitliche Probleme, sie stellt mittlerweile eine erhebliche Belastung für die Landwirtschaft dar. Die Landwirtschaftskammer (LK) Burgenland bekräftigt zwar ihre volle Unterstützung bei der konsequenten Bekämpfung des Gewächses, zeigt sich aber aus einem anderen Grund irritiert. „Es häufen sich Beschwerden bei uns, dass Bauern Aufforderungen bekommen, Ragweed auf ihren Grundstücken zu entfernen. Aber oft befindet es sich am Nachbargrundstück oder sogar auf öffentlichem Grund“, so LK-Präsident Niki Berlakovich.
Die Frage ist, auf welchem Grund die Pflanze wächst
Aufforderungen von Seiten der Ragweed-Koordinierungsstelle des Landes, würden daher bei Landwirten zu Unsicherheiten führen.
Belakowitsch gibt zu bedenken: „Bevor Schreiben an die Landwirte verschickt werden, sollte sichergestellt sein, dass die invasive Pflanze auch tatsächlich auf deren Grund steht.“ Offensichtlich eine Aufforderung an die zuständigen Behörden, genauer hinzusehen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.