Unkraut-Bekämpfung

„Bauern sind verunsichert“

Burgenland
17.08.2025 19:00
Pflanzen stehen oft am Rand von Feldern.
Pflanzen stehen oft am Rand von Feldern.

Schreiben zur Ragweed-Entfernung gehen mitunter an falsche Adressen

Die allergieauslösende Pflanze Ragweed bringt nicht nur gesundheitliche Probleme, sie stellt mittlerweile eine erhebliche Belastung für die Landwirtschaft dar. Die Landwirtschaftskammer (LK) Burgenland bekräftigt zwar ihre volle Unterstützung bei der konsequenten Bekämpfung des Gewächses, zeigt sich aber aus einem anderen Grund irritiert. „Es häufen sich Beschwerden bei uns, dass Bauern Aufforderungen bekommen, Ragweed auf ihren Grundstücken zu entfernen. Aber oft befindet es sich am Nachbargrundstück oder sogar auf öffentlichem Grund“, so LK-Präsident Niki Berlakovich.

Die Frage ist, auf welchem Grund die Pflanze wächst

Aufforderungen von Seiten der Ragweed-Koordinierungsstelle des Landes, würden daher bei Landwirten zu Unsicherheiten führen.

Belakowitsch gibt zu bedenken: „Bevor Schreiben an die Landwirte verschickt werden, sollte sichergestellt sein, dass die invasive Pflanze auch tatsächlich auf deren Grund steht.“ Offensichtlich eine Aufforderung an die zuständigen Behörden, genauer hinzusehen.

Burgenland
