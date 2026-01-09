Offiziell: Altach hat einen neuen Trainer gefunden

In Sachen Assistenz setzt man auf die bewährten Kräfte. Das Trainerteam rund um Atdhe Nuhiu bleibe „unverändert bestehen“, teilten die Vorarlberger mit. Zaric‘ Pflichtspiel-Auftakt ist durchaus pikant. Am 1. Februar gastiert Ingolitsch mit Sturm zum Cup-Viertelfinale im Stadion Schnabelholz. Am 6. Februar startet der SCR zu Hause gegen Schlusslicht Blau-Weiß Linz in die Frühjahrssaison der Bundesliga. Von den Linzern ist man derzeit durch zehn Punkte getrennt.