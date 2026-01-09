Vorteilswelt
Die Tinte ist trocken

Offiziell: Altach hat einen neuen Trainer gefunden

Bundesliga
09.01.2026 12:14
Ognjen Zaric
Ognjen Zaric(Bild: GEPA)

Nun ist es offiziell! Bundesligist Altach hat einen neuen Trainer gefunden: Ognjen Zaric unterschreibt im „Ländle“.

0 Kommentare

Der 36-jährige Tiroler war zuletzt beim FC Winterthur in der Schweiz tätig. Er tritt die Nachfolge von Fabio Ingolitsch an, der zum Jahreswechsel zu Sturm Graz gewechselt war.

„Spannender und vielseitiger Werdegang“
„Er bringt einen spannenden und vielseitigen Werdegang mit. Als junger österreichischer Trainer konnte er bereits wertvolle Erfahrungen im Ausland sammeln und kennt den hiesigen Fußball dennoch bestens“, schwärmt Altachs Sportdirektor Philipp Netzer von Zaric.

Bei Zaric ist die Vorfreude bereits groß: „Altach verfügt über eine klare sportliche Identität und eine stringente Ausrichtung, an die ich sehr gerne anknüpfen möchte. Gemeinsam mit dem Trainerteam und der Mannschaft wollen wir den eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen und die sportliche Entwicklung des Vereins weiter vorantreiben.“

In Sachen Assistenz setzt man auf die bewährten Kräfte. Das Trainerteam rund um Atdhe Nuhiu bleibe „unverändert bestehen“, teilten die Vorarlberger mit. Zaric‘ Pflichtspiel-Auftakt ist durchaus pikant. Am 1. Februar gastiert Ingolitsch mit Sturm zum Cup-Viertelfinale im Stadion Schnabelholz. Am 6. Februar startet der SCR zu Hause gegen Schlusslicht Blau-Weiß Linz in die Frühjahrssaison der Bundesliga. Von den Linzern ist man derzeit durch zehn Punkte getrennt.

Loading
