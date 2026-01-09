100.000 $ für jeden: Trump will Grönländer kaufen

EU will Gelder für Grönland verdoppeln

Aber auch die EU hat finanzielle Argumente, um Grönland, das als Überseeisches Gebiet mit der Union assoziiert ist, an sich zu binden. Brüssel plant, die Gelder für das Territorium ab 2028 zu verdoppeln, wie aus einem Entwurf hervorgeht, der im September veröffentlicht wurde, und noch verhandelt wird. Innerhalb von sieben Jahren sollen demnach 530 Millionen Euro fließen – zusätzlich zu dem Geld, das Dänemark an das autonome Gebiet überweist. Geht es aktuell um Finanzhilfen für Sozialausgaben, das Gesundheitssystem, Bildung oder die Klimawende, soll laut „Politico“ künftig auch Geld fließen, um Grönland den Abbau von Bodenschätzen zu erleichtern.