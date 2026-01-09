Hirscher: Kein Weltcup, keine Olympischen Spiele

Der einstige Superstar, der seine Erfolge stets mit Material-Akribie begründet hatte, war bei seinem Comeback nicht über einen 23. Rang im Riesentorlauf von Sölden hinausgekommen. In den darauffolgenden Slaloms von Levi und Gurgl blieb er ohne Punkte. Dann folgte der „harte Cut“ seines „Herzensprojektes“. Er habe für künftige Erfolge der Van-Deer-Athleten ein bisschen etwas beitragen können – „und das war auch Teil meiner Mission“, sagte der Ski-Marken-Gründer damals.