„Geht sich nicht aus“

Hirscher: Kein Weltcup, keine Olympischen Spiele

Ski Alpin
09.01.2026 12:25
Für Marcel Hirscher ist der Weltcup- und Olympia-Winter 2025/26 gelaufen.
Für Marcel Hirscher ist der Weltcup- und Olympia-Winter 2025/26 gelaufen.(Bild: Krone KREATIV/Benjamin Höll / Red Bull Content Pool, instagram.com/marcel__hirscher)

Das sind Big News: Marcel Hirscher wird in dieser Saison weder ein Weltcuprennen noch die Olympischen Spiele bestreiten. Das, was nötig sei, um auf Weltklasse-Niveau Ski zu fahren, „ist momentan nicht drin“, erklärt der Superstar in einer Social-Media-Botschaft.

Er wolle sich angesichts vieler Spekulationen an die Öffentlichkeit wenden, beginnt Hirscher sein Statement. Um dann gleich mit der Tür ins Haus zu fallen: „Es geht sich nicht aus.“ Das Niveau reiche nicht, um Top-Leistungen zu liefern. Er habe zwar mit Top-Leuten trainieren können, sich dann allerdings – aufgrund einer 14-tägigen Zwangspause – eingestehen müssen, dass sein skifahrerisches Niveau „aktuell nicht Weltcupwürdig“ sei.

„... dann g‘scheit“
Schlussfolgerung: „Es gibt heuer keine Rennen und auch keine Olympischen Spiele.“ Denn: „Wenn ich wieder einmal im Weltcup fahren will, dann g‘scheit.“

„Vielleicht nächstes Jahr“
Von einem endgültigen Karriereende will der achtfache Gesamtweltcupsieger aber offenbar nichts wissen. „Ich werde weitertrainieren. Und vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr“, schließt er seine Videobotschaft.

Kreuzbandriss nach Comeback
Hirscher hatte sich Anfang Dezember 2024 – relativ zu Beginn seiner Comebacksaison nach über fünfeinhalbjähriger Pause – einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Wegen der Verletzung war für den 36-Jährigen keine Schneevorbereitung im Sommer möglich. Im Herbst verlor er wegen einer Virusinfektion noch einmal drei Wochen Training. Hirscher ist zweifacher Olympiasieger (2018 in Pyeongchang). Das wird er vermutlich auch bleiben.

Der einstige Superstar, der seine Erfolge stets mit Material-Akribie begründet hatte, war bei seinem Comeback nicht über einen 23. Rang im Riesentorlauf von Sölden hinausgekommen. In den darauffolgenden Slaloms von Levi und Gurgl blieb er ohne Punkte. Dann folgte der „harte Cut“ seines „Herzensprojektes“. Er habe für künftige Erfolge der Van-Deer-Athleten ein bisschen etwas beitragen können – „und das war auch Teil meiner Mission“, sagte der Ski-Marken-Gründer damals.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
Marcel Hirscher
WeltcupWeltcuprennen
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB.

