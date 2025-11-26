Eisbullen-Siegesserie schon wieder gerissen

Red Bull Salzburg drückte, Graz jubelte

Doch während die Crew von Trainer Viveiros auf die Führung drückte, klingelte es nur auf der Gegenseite. Kainz ließ Graz erneut jubeln, Currie und Paul Huber machten mit ihren Treffern vier und fünf ins leere Tor den Deckel drauf. „Die haben das schlau gemacht und wir haben ihnen mit unseren Fehlern in die Karten gespielt“, ärgerte sich Kraus. Freitag haben die Salzburger spielfrei, Sonntag warten in Tirol die Haie Innsbruck.