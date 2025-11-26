Eisbullen-Siegesserie schon wieder gerissen

Nach vier Siegen am Stück ist die Siegesserie der Eisbullen gerissen! Gegen die Graz 99ers unterlagen die Salzburger daheim mit 2:5 und verpassten damit die Rückkehr auf einen Play-off-Platz.
„Auf dem letzten Meter war es bei uns immer zu wenig“, sagte ein enttäuschter Niki Kraus nach der Partie, die viele freundschaftliche Duelle auf dem Eis lieferte.
Die haben das schlau gemacht und wir haben ihnen mit unseren Fehlern in die Karten gespielt
Nikolaus KRAUS, EC Red Bull Salzburg
Denn gleich mit sechs Ex-Bulls tauchten die Steirer im Volksgarten auf. Das Sextett lieferte sich gegen den Champ von Beginn an einen Schlagabtausch, der in den ersten 20 Minuten keine Treffer parat hatte. Das sollte sich dann im Mitteldrittel ändern. Nachdem Tom Raffl die Hausherren verdient in Führung gebracht hatte, drückten die 99ers noch mehr aufs Tempo.
Ex-Bulle Schiechl in Überzahl und Vela trafen – 1:2. „Dieses Mal wollen wir gewinnen“, sagte Bulls-Stürmer Lucas Thaler vor dem Liga-Hit und nach der 1:4-Schlappe vor knapp zwei Wochen. Ausgerechnet er war es dann auch, der zum 2:2 ausgleichen konnte.
Red Bull Salzburg drückte, Graz jubelte
Doch während die Crew von Trainer Viveiros auf die Führung drückte, klingelte es nur auf der Gegenseite. Kainz ließ Graz erneut jubeln, Currie und Paul Huber machten mit ihren Treffern vier und fünf ins leere Tor den Deckel drauf. „Die haben das schlau gemacht und wir haben ihnen mit unseren Fehlern in die Karten gespielt“, ärgerte sich Kraus. Freitag haben die Salzburger spielfrei, Sonntag warten in Tirol die Haie Innsbruck.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.