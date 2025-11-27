Legenden feierten irische Party im Rockhouse

Am Mittwochabend legte die Kombo einen Zwischenstopp im Salzburger Rockhouse ein. Unter das Publikum mischten sich viele Landsleute der „Legends“, auch der ein oder anderer Wirt der Salzburger Irish Pubs ließ sich das Konzert nicht entgehen. Die Stimmung war dementsprechend ausgelassen. „Hört doch auf, ihr macht den Österreichern noch Angst“, meinte da Geigen- und Banjospieler Gerry O’Connor mit einem breiten Grinser – und hatte damit die Lacher auf seiner Seite.