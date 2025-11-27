Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Soundcheck

Legenden feierten irische Party im Rockhouse

Salzburg
27.11.2025 16:56
Ergraut, aber alles andere als leise: Die irische Kombo „The Dublin Legends“ geigte im Rockhouse ...
Ergraut, aber alles andere als leise: Die irische Kombo „The Dublin Legends“ geigte im Rockhouse auf.(Bild: Nikolaus Klinger)

„The Dubliners“ schrieben Musikgeschichte. Die Nachfolger der legendären irischen Kombo gastierten jetzt erstmals in Salzburg – Pub-Atmosphäre inklusive. . . 

0 Kommentare

Legenden-Treff in Salzburg! Die „The Dubliners“ waren eine der berühmtesten Bands des Irish Folk – und machten Klassiker wie „Whiskey in the Jar“ und „Wild Rover“ auch hierzulande salonfähig. Nach dem Tod ihres letzten Gründungsmitglieds ziehen die Mannen mittlerweile als „The Dublin Legends“ durch die Lande.

Lesen Sie auch:
The Dublin Legends versprechen: „Irish Folk, wie er sein soll: rein, rau und von Herzen!“
„The Dublin Legends“
Iren laden im Rockhouse zum legendären Pub-Treff
20.11.2025

Am Mittwochabend legte die Kombo einen Zwischenstopp im Salzburger Rockhouse ein. Unter das Publikum mischten sich viele Landsleute der „Legends“, auch der ein oder anderer Wirt der Salzburger Irish Pubs ließ sich das Konzert nicht entgehen. Die Stimmung war dementsprechend ausgelassen. „Hört doch auf, ihr macht den Österreichern noch Angst“, meinte da Geigen- und Banjospieler Gerry O’Connor mit einem breiten Grinser – und hatte damit die Lacher auf seiner Seite.

Nach mehr als zwei Stunden endete der Abend mit dem Evergreen „Molly Malone“, viel Applaus, sowie einem Versprechen des 85-jährigen Bandmitglieds Sean Cannon: „Wir kommen sicherlich wieder.“

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Top-3

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
176.187 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
159.834 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
144.190 mal gelesen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf