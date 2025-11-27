Legenden feierten irische Party im Rockhouse

„The Dubliners“ schrieben Musikgeschichte. Die Nachfolger der legendären irischen Kombo gastierten jetzt erstmals in Salzburg – Pub-Atmosphäre inklusive. . .
Legenden-Treff in Salzburg! Die „The Dubliners“ waren eine der berühmtesten Bands des Irish Folk – und machten Klassiker wie „Whiskey in the Jar“ und „Wild Rover“ auch hierzulande salonfähig. Nach dem Tod ihres letzten Gründungsmitglieds ziehen die Mannen mittlerweile als „The Dublin Legends“ durch die Lande.
Am Mittwochabend legte die Kombo einen Zwischenstopp im Salzburger Rockhouse ein. Unter das Publikum mischten sich viele Landsleute der „Legends“, auch der ein oder anderer Wirt der Salzburger Irish Pubs ließ sich das Konzert nicht entgehen. Die Stimmung war dementsprechend ausgelassen. „Hört doch auf, ihr macht den Österreichern noch Angst“, meinte da Geigen- und Banjospieler Gerry O’Connor mit einem breiten Grinser – und hatte damit die Lacher auf seiner Seite.
Nach mehr als zwei Stunden endete der Abend mit dem Evergreen „Molly Malone“, viel Applaus, sowie einem Versprechen des 85-jährigen Bandmitglieds Sean Cannon: „Wir kommen sicherlich wieder.“
