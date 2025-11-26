„Olympia kommt noch ein, zwei Jahre zu früh“

Training, Matheaufgabe, Training

Denn zwischen den Bewerben bleibt kaum Zeit, um nach Hause zu kommen. Die Fahrten zwischen den Rennorten sowie die Trainings auf den jeweiligen Bahnen fordern heraus. Deshalb schaut ein klassischer Tag von Baumgartner im Winter folgendermaßen aus: „Vormittag Bahntraining. Nachmittag Athletiktraining. Und dazwischen, wo man eigentlich nur schlafen will, muss man dann irgendwelche Matheaufgaben machen. Es gibt sicher angenehmeres.“ Dennoch ist das Multitalent, das im Sommer auch Leichtathletik betreibt, froh, durch das SSM (Schulsportmodell Salzburg) die Möglichkeit zu haben, von der Schule fernzubleiben.