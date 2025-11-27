Zeller Eisbären haben ein Händchen für Notlösungen

Waren es in der Vergangenheit zum Beispiel Spieler wie Heimkehrer Niki Hartl oder Play-off-Bomber Aljaz Predan, sorgt derzeit Blaz Tomazevic für Furore. Der Slowene wurde eigentlich als Ersatz für die Ausfälle von Nick Huard und Ethan Szypula geholt, mittlerweile hat der 28-Jährige seinen Vertrag bis Ende der Saison verlängert. „Es gefällt mir richtig gut in Zell, das Team und die Fans sind super und Marcel Rodman kenne ich noch von früher“, erklärt der Stürmer, warum er weiter in Blau-Gelb spielen wollte. Aber auch für den amtierenden Alps Hockey League-Meister ist er ein absoluter Gewinn. Mit 16 Punkten (vier Tore, zwölf Assists) aus 14 Partien führt er die interne Scorer-Wertung an. „Das ist natürlich toll, aber ich will einfach nur dem Team helfen, erneut die Meisterschaft zu gewinnen“, stellt sich der Nationalteamspieler in den Dienst der Mannschaft.