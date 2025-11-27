Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Starke Reaktion

Zeller Eisbären haben ein Händchen für Notlösungen

Salzburg
27.11.2025 13:30
Topscorer der Zeller Eisbären: Blaz Tomazevic.
Topscorer der Zeller Eisbären: Blaz Tomazevic.(Bild: EKZ/Johannes Radlwimmer)

In den vergangenen Jahren haben die Zeller Eisbären immer gut auf Engpässe reagiert. Bestes Beispiel ist aktuell Blaz Tomazevic, der Slowene ist mittlerweile der Topscorer der Pinzgauer und bleibt den Bergstädtern auch bis Ende des Jahres erhalten. Heute treten die Blau-Gelben in Cortina an.

0 Kommentare

In den vergangenen Jahren konnten sich die Zeller Eisbären immer gut durch Engpässe manövrieren. Vor allem, weil die Pinzgauer ein Händchen für Notlösungen und gute Kooperationspartner haben.

Zitat Icon

Es gefällt mir richtig gut in Zell, das Team und die Fans sind super

Blaz Tomazevic

Waren es in der Vergangenheit zum Beispiel Spieler wie Heimkehrer Niki Hartl oder Play-off-Bomber Aljaz Predan, sorgt derzeit Blaz Tomazevic für Furore. Der Slowene wurde eigentlich als Ersatz für die Ausfälle von Nick Huard und Ethan Szypula geholt, mittlerweile hat der 28-Jährige seinen Vertrag bis Ende der Saison verlängert. „Es gefällt mir richtig gut in Zell, das Team und die Fans sind super und Marcel Rodman kenne ich noch von früher“, erklärt der Stürmer, warum er weiter in Blau-Gelb spielen wollte. Aber auch für den amtierenden Alps Hockey League-Meister ist er ein absoluter Gewinn. Mit 16 Punkten (vier Tore, zwölf Assists) aus 14 Partien führt er die interne Scorer-Wertung an. „Das ist natürlich toll, aber ich will einfach nur dem Team helfen, erneut die Meisterschaft zu gewinnen“, stellt sich der Nationalteamspieler in den Dienst der Mannschaft.

Lesen Sie auch:
Stefan Kraft jubelte am Dienstag in Falun über den 46. Sieg und den Punkte-Weltrekord.
Weltcup Nebensache
Baby-Alarm! Kraft fliegt in die Heimat zurück
26.11.2025

Heute (20.30) steht für den EKZ die Partie bei Cortina an. Tomazevic ist zuversichtlich: „Das ist immer ein schwieriges Auswärtsspiel, aber wenn wir uns an den Plan halten, können wir unsere Siegesserie fortsetzen!“ Diese hält mittlerweile seit fünf Partien an. Indes geht es für die Juniors heute nach Kitzbühel. Gegen die Adler wollen sie Platz eins verteidigen.

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Top-3

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
173.998 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
159.581 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
143.319 mal gelesen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf