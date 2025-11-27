Vorteilswelt
Polizei klärt Fälle

Einbrecher von DNA-Spuren überführt

Salzburg
27.11.2025 12:26
Symbolbild Einbrecher.
Symbolbild Einbrecher.(Bild: Reinhard Holl)

In Hallein konnten die Ermittlungsbehörden zwei im September 2025 verübte Einbruchsdiebstähle erfolgreich aufklären. Ausschlaggebend für den Ermittlungserfolg waren DNA-Spuren, die an beiden Tatorten gesichert worden waren. Diese führten die Polizei schließlich zu einem 27-jährigen Tatverdächtigen.

Im Zuge einer gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchung in der Wohnung des Mannes stießen die Beamten auf mehrere Gegenstände, die eindeutig den Einbrüchen zugeordnet werden konnten. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Verdächtige damals eine Terrassentür aufgehebelt haben, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen, während die Besitzer sich im Urlaub befanden.

Der Mann wurde daraufhin festgenommen und in die Justizanstalt überstellt. Trotz der belastenden Indizien zeigte er sich nicht geständig und verweigerte jede Aussage. 

