Einbrecher von DNA-Spuren überführt

In Hallein konnten die Ermittlungsbehörden zwei im September 2025 verübte Einbruchsdiebstähle erfolgreich aufklären. Ausschlaggebend für den Ermittlungserfolg waren DNA-Spuren, die an beiden Tatorten gesichert worden waren. Diese führten die Polizei schließlich zu einem 27-jährigen Tatverdächtigen.
Im Zuge einer gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchung in der Wohnung des Mannes stießen die Beamten auf mehrere Gegenstände, die eindeutig den Einbrüchen zugeordnet werden konnten. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Verdächtige damals eine Terrassentür aufgehebelt haben, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen, während die Besitzer sich im Urlaub befanden.
Der Mann wurde daraufhin festgenommen und in die Justizanstalt überstellt. Trotz der belastenden Indizien zeigte er sich nicht geständig und verweigerte jede Aussage.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.