LIVE ab 21 Uhr: Salzburg muss beim FC Bologna ran

Bidstrup in der Startelf

Erstmals seit seiner Verletzungspause wieder in der Startelf stehen wird Bidstrup, wie Letsch bekanntgab. „Ich fühle mich bereit und ich werde alles dafür tun, dass wir ein gutes Resultat bekommen“, erklärte der 24-jährige Däne, der zuletzt als Joker gegen Sturm und die WSG zum Einsatz kam. Auch Stürmer Karim Konate reist nach überstandenem Kreuzbandriss mit nach Italien. „Karim wird nicht von Anfang an spielen. Karim ist nicht dabei als Tourist. Er war sehr, sehr lange raus. Umso schöner ist es einfach, dass er dabei ist“, sagte Letsch.