Materialprobleme verhinderten Platz in Top Ten

Der Saisonauftakt für Skeleton-Fahrerin Sarah Baumgartner verlief nicht ganz zufriedenstellend. Was möglich ist, zeigte der starke zweite Lauf. Indes jubelte Snowboard-Crosserin Anna Galler über ein gelungenes Comeback.
Das erste Rennen der neuen Europacupsaison steht schon wieder in den Geschichtsbüchern. Skeleton-Talent Sarah Baumgartner holte sich zum Auftakt im norwegischen Lillehammer den zwölften Platz. „Schade, bin aber trotzdem happy mit dem ersten Europacup-Rennen der Saison“, sagte die Salzburgerin.
Denn eigentlich wäre für die 18-Jährige mehr möglich gewesen. Im ersten Lauf hatte sie aber Schwierigkeiten mit ihrer Materialeinstellung, die mehr als den 17. Platz verhinderten. In der Halbzeit stellte sie um, raste mit der fünftschnellsten Laufzeit in Durchgang zwei noch auf Rang zwölf. „Da bin ich schon stolz, dass ich bei den großen Mädels die Nerven behalten habe“, konnte sich die SSM-Schülerin dennoch freuen. Beim zweiten Rennen in Lillehammer, das am Freitag stattfindet, geht sie gleich mit der Einstellung vom zweiten Lauf hinein. „Dann wird's hoffentlich das Top-Ten-Ergebnis“, meint Baumgartner.
Starkes Comeback
Über einen Platz unter den besten zehn durfte indes eine andere Salzburgerin jubeln. Snowboard Cross-Athletin Anna Galler belegte bei ihrem Comeback nach Kreuzbandriss beim Europacup im Pitztal den guten achten Rang.
