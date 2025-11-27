Materialprobleme verhinderten Platz in Top Ten

Denn eigentlich wäre für die 18-Jährige mehr möglich gewesen. Im ersten Lauf hatte sie aber Schwierigkeiten mit ihrer Materialeinstellung, die mehr als den 17. Platz verhinderten. In der Halbzeit stellte sie um, raste mit der fünftschnellsten Laufzeit in Durchgang zwei noch auf Rang zwölf. „Da bin ich schon stolz, dass ich bei den großen Mädels die Nerven behalten habe“, konnte sich die SSM-Schülerin dennoch freuen. Beim zweiten Rennen in Lillehammer, das am Freitag stattfindet, geht sie gleich mit der Einstellung vom zweiten Lauf hinein. „Dann wird's hoffentlich das Top-Ten-Ergebnis“, meint Baumgartner.