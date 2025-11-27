Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tipps für Winterfahrer

So trotzen Radfahrer Kälte, Schnee und Streusalz!

Radkrone
27.11.2025 14:47
(Bild: Hannes Wallner)

Der Winter ist da und für so manchen Radfahrer stellt sich die Frage, weiterradeln oder doch lieber das oft richtig teure E-Bike einwintern? Die „Radkrone“ weiß, wie man sein Fahrrad jetzt richtig schützt.

0 Kommentare

Selbst im Hochwinter sind in Österreich inzwischen erstaunlich viele Radfahrer unterwegs, vor allem entlang städtischer Radnetze. Doch Winterradeln ist kein Spaziergang. Kälte, Streusalz und kurze Tage fordern Mensch und Material.

Die „Radkrone“ hat mit Martin Holzer, dem Gründer des Fachgeschäftes Radschlag in Bruck an der Großglocknerstraße gesprochen. Und der Bike-Spezialist, der seit mehr als 20 Jahren in der Fahrrad-Branche tätig ist, weiß genau, worauf es ankommt – egal, ob man durch den Winter fährt oder sein Rad einwintert.

Wichtige Tipps für alle Winterfahrer 
Für alle, die sich auch im Dezember, Jänner und Februar aufs Fahrrad setzen, hat Martin ganz klare Botschaften. Der Akku – das Herzstück jedes E-Bikes – ist das sensibelste Teil. „Ein warmer Akku bringt im Winter deutlich mehr Reichweite.“ Wer frühmorgens bei Minusgraden, etwa als Pendler zur Arbeit startet, der sollte den Akku vorab im Warmen lagern, aufladen und erst kurz vor der Fahrt einsetzen. Spezielle Neoprenschutzhüllen für das Unterrohr, in dem die Akkus stecken, helfen zusätzlich gegen die Kälte.

Bike-Spezialist Martin Holzer weiß, wie man sein E-Bike im Winter schützt, denn immer mehr ...
Bike-Spezialist Martin Holzer weiß, wie man sein E-Bike im Winter schützt, denn immer mehr Österreicher sitzen auch in der kalten Jahreszeit im Sattel.(Bild: Hannes Wallner)

Doch die wahre Gefahr für Fahrräder und E-Bikes liegt auf der Straße – unsichtbar. „Das Streusalz ist der Tod für jedes Rad“, warnt der Pinzgauer: „Wer regelmäßig auf salznassen Straßen unterwegs ist, muss sein Rad öfter waschen. Nicht mit dem Hochdruckreiniger, sondern mit lauwarmem Wasser, Schwamm und einem sanften Reiniger.“ Und die Kette? „Mit Kettenspray richtig einsprühen“, sagt Martin. Denn der Rost sitzt im Winter schnell im Material, und das Salz findet jeden Spalt.

Auch Spikereifen sind für Martin kein „Nice-to-have“, sondern eine echte Lebensversicherung. „Die sorgen im Winter für richtig Grip und helfen dort, wo es wirklich kritisch ist – auf schattigen, gefrorenen Stellen.“

Dazu gehört auch eine gute Beleuchtung, helle Kleidung und ordentliche Schutzbleche. Der Winter ist keine Zeit für Minimalismus. Und wer richtig viel im Winter radelt, der sollte sich laut Martin überhaupt ein eigenes Winterrad holen, um das teure Bike zu schonen.

Wichtige Ratschläge für alle Einwinterer 
Dann gibt es die anderen – also jene, die das Rad schon ab Ende Oktober in die Ecke stellen, vielleicht im Keller, vielleicht in der Garage. Genau hier wird am häufigsten etwa falsch gemacht.

„Das Service gehört in den Herbst, nicht in den Frühling“, erklärt mir Martin. Denn jedes Jahr im Frühjahr bietet sich dasselbe Bild: Wenn die ersten warmen Tage kommen, stürmen die Radbegeisterten in die Werkstätten – und stehen dann manchmal wochenlang ohne Rad da. „Im Herbst haben beide Seiten mehr Zeit. Und im Frühling reicht oft ein bisschen Luft – und man kann sofort wieder in die Pedale treten.“

Martin in seiner Fachwerkstatt in Bruck an der Großglocknerstraße.
Martin in seiner Fachwerkstatt in Bruck an der Großglocknerstraße.(Bild: Hannes Wallner)
Im bekanntlich schneereichen Pinzgau radelt Martin im Winter nur, um mögliche Fehler bei den ...
Im bekanntlich schneereichen Pinzgau radelt Martin im Winter nur, um mögliche Fehler bei den Kundenfahrrädern vor dem Service zu finden.(Bild: Hannes Wallner)

Steht das E-Bike im Winter still, dann sollte der Akku laut Martin nicht einfach im Fahrrad bleiben und ein Ladestand von 30 bis 60 Prozent wäre ideal.

„Voll oder komplett leer sollte man einen Akku nie längere Zeit abstellen, denn das gleicht einer Katastrophe für jede Zelle“, erklärt der gelernte Fahrrad-Mechaniker. Gelagert wird der Akku am besten kühl – aber nicht eiskalt und auch nicht zu warm. Zwischen einer Temperatur von null bis 20 Grad fühlt sich ein teurer E-Bike-Akku am wohlsten.

Vor dem Einwintern empfiehlt der Salzburger eine gründliche Reinigung: Fahrrad waschen, Kette schmieren, Reifendruck etwas erhöhen, damit die Pneus nicht plattstehen. Und dann trocken einlagern – feuchte Kellerecken sind Gift.

Wer viel im Winter radelt, sollte Spike-Reifen verwenden.
Wer viel im Winter radelt, sollte Spike-Reifen verwenden.(Bild: Hannes Wallner)
Die Fahrradkette zu schmieren ist sehr wichtig. Wer das Rad einwintert, sollte das Öl sparsam ...
Die Fahrradkette zu schmieren ist sehr wichtig. Wer das Rad einwintert, sollte das Öl sparsam verwenden, wer viel im Winter radelt, sollte die Kette jedoch kräftig einsprühen.(Bild: Hannes Wallner)

Beim E-Bike-Antrieb hingegen könne man entspannen, meint Martin. „Wenn man im Winter nicht fährt, passiert dem Motor gar nichts. Die Fette werden halt ein bisschen zäher – aber das ist völlig egal.“

Für einen sorgenfreien Start in die neue Saison 
Winterradeln ist eine kleine Abenteuerreise – mal durch glitzernde Landschaften, mal durch Schneematsch. Einwintern dagegen die unsichtbare, oft vergessene Seite des Radjahres. Doch für beide gilt dasselbe: Wer sein Bike richtig behandelt, hat länger Freude damit und radelt 2026 sorglos los weiter.Hannes Wallnerhannes.wallner@kronenzeitung.at

Porträt von Hannes Wallner
Hannes Wallner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Missenanwärterin aus Las Condes überraschte mit einem besonderen Talent.
Ungewöhnliches Talent
Nach viralem Gröl-Auftritt zur Miss Chile gekrönt
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Die Missenanäwrterin aus Las Condes überraschte mit einem besonderen Talent...
Wer hätte das gedacht?
Miss überrascht mit ungewöhnlichem Talent
Volonaut Airbike
Das „Flugmotorrad“ ist echt, der Preis leider auch
Katy Perry wagt sich bei Auftritten mehrmals in die Lüfte – auf einem Schmetterling reitend aber ...
Bei Konzerteinlage
Katy Perry stürzt fast mit Riesenschmetterling ab
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
174.834 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
159.638 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
143.564 mal gelesen
Mehr Radkrone
Tipps für Winterfahrer
So trotzen Radfahrer Kälte, Schnee und Streusalz!
Faktencheck
Kopfverletzungen bei Radunfällen stark gesunken
Mystisches Abenteuer
Novemberradeln: Eine feucht-kalte Donau-Runde!
Hightech aus Kanada
Warum die Marke 7mesh die Rad-Szene aufmischt!
Radlwolf & Kurz helfen
Unterstützung für verunglückten Sportler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf