So trotzen Radfahrer Kälte, Schnee und Streusalz!

Wichtige Tipps für alle Winterfahrer

Für alle, die sich auch im Dezember, Jänner und Februar aufs Fahrrad setzen, hat Martin ganz klare Botschaften. Der Akku – das Herzstück jedes E-Bikes – ist das sensibelste Teil. „Ein warmer Akku bringt im Winter deutlich mehr Reichweite.“ Wer frühmorgens bei Minusgraden, etwa als Pendler zur Arbeit startet, der sollte den Akku vorab im Warmen lagern, aufladen und erst kurz vor der Fahrt einsetzen. Spezielle Neoprenschutzhüllen für das Unterrohr, in dem die Akkus stecken, helfen zusätzlich gegen die Kälte.