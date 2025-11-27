Das ist alles anders beim heurigen Adventsingen

„Wenn man an die Figur des Josef denkt, dann kommt einem ein sehr konservatives Bild. Das haben wir gleich einmal verändert“, erzählt Josef-Darsteller Johannes Forster. So darf Josef dieses Jahr seine Gefühle ausleben, muss nicht mehr der starke Mann ohne Emotionen sein. Und er darf sich auch einmal an Evas starker Schulter anlehnen. „So wird Josef greifbarer und menschlicher“, erklärt Solist Forster.