Eingeschränkter Zugverkehr von Aigen bis Hallein

Aufgrund eines technischen Defekts an der Oberleitung kommt es derzeit auf der Strecke zwischen Salzburg Aigen und Hallein zu erheblichen Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Da nur eines der beiden vorhandenen Streckengleise befahrbar ist, müssen die Züge in diesem Abschnitt langsamer fahren bzw. aufeinander warten, was zu Verzögerungen im Betriebsablauf führt.