Eingeschränkter Zugverkehr von Aigen bis Hallein

Aufgrund eines technischen Defekts an der Oberleitung kommt es derzeit auf der Strecke zwischen Salzburg Aigen und Hallein zu erheblichen Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Da nur eines der beiden vorhandenen Streckengleise befahrbar ist, müssen die Züge in diesem Abschnitt langsamer fahren bzw. aufeinander warten, was zu Verzögerungen im Betriebsablauf führt.
Reisende sollten deshalb mit verlängerten Fahrzeiten rechnen und vorsorglich rund 15 Minuten zusätzliche Reisezeit einplanen. Vereinzelt kann es auch zu Änderungen im Fahrplan sowie zu kurzen Wartezeiten an den Bahnhöfen entlang der Strecke kommen.
Die zuständigen Instandhaltungsteams sind bereits vor Ort und arbeiten mit Hochdruck an der Behebung des Schadens. Nach ersten Einschätzungen werden die Reparaturarbeiten voraussichtlich bis etwa 15 Uhr andauern. Sobald beide Gleise wieder freigegeben sind, soll der Zugverkehr schrittweise in den regulären Betrieb übergehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.