Jungbock „Ferdi“ steckte stundenlang in Baum fest

Herzzerreißender Anblick des verletzten Jungtieres

„Der kleine ,Ferdinand‘ steckte in einem Baum fest“, erzählt Spies. Gemeinsam mit einem Passanten konnte sie ihn herausziehen. Doch er war so verletzt, dass er kaum gehen konnte. „Ein herzzerreißender Anblick“, so die Tierschützerin. Denn er versuchte immer wieder, laut schreiend seiner Herde zu folgen. „Mutter und Schwester wollten bei ihm bleiben, aber gleichzeitig auch Anschluss an die Herde nicht verlieren.“