Tierdrama um Ziege

Jungbock „Ferdi“ steckte stundenlang in Baum fest

Niederösterreich
17.08.2025 06:00
Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Dunja Spies, Traude Marinkovits und Renate Birkelbach ...
Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Dunja Spies, Traude Marinkovits und Renate Birkelbach kümmerten sich zwei Wochen lang rund um den kleinen „Ferdinand“ und päppelten ihn liebevoll wieder auf.(Bild: Krone KREATIV/ZVG IG Schwarza)

Jungbock „Ferdinand“ steckte schwer verletzt stundenlang in einem Baum fest. Die beherzten Tierliebhaberinnen der IG-Schwarza kümmerten sich zwei Wochen lang rund um die Uhr, sodass er fast wieder gesund wurde. Zurück auf die schräge Weide konnte er aufgrund seiner Verletzungen jedoch leider nicht. 

0 Kommentare

Eine schlimme Entdeckung machte Dunja Spies vom Verein IG-Schwarza kürzlich, als sie am frühen Morgen bei den 18 Ziegen und Schafen am Schwarzadamm nach dem Rechten sah. Zur Info: Die Tiere weiden am Hang entlang des Flusses, um ihn von unliebsamen Gewächsen wie dem Japanischen Knöterich und dem Springkraut freizuhalten. 

Herzzerreißender Anblick des verletzten Jungtieres
„Der kleine ,Ferdinand‘ steckte in einem Baum fest“, erzählt Spies. Gemeinsam mit einem Passanten konnte sie ihn herausziehen. Doch er war so verletzt, dass er kaum gehen konnte. „Ein herzzerreißender Anblick“, so die Tierschützerin. Denn er versuchte immer wieder, laut schreiend seiner Herde zu folgen. „Mutter und Schwester wollten bei ihm bleiben, aber gleichzeitig auch Anschluss an die Herde nicht verlieren.“

Der Tierarzt diagnostizierte eine Rückenverletzung sowie einen Kreuzbandriss. „Deshalb war ein Verbleiben für ihn am schrägen Gelände nicht mehr möglich“, so Spies. Also wurde er in den Garten von IG-Schwarza Obfrau Traude Marinkovits gebracht. Dort wurde er infiltriert und nach Anweisungen einer Tierchiropraktikerin auch getaped. Diese Aufgabe übernahm Vereinsmitglied Renate Birkelbach, die selbst ausgebildete Physiotherapeutin ist.

Zitat Icon

Ich habe noch nie vorher ein Tier getaped. Aber es scheint, als habe es „Ferdinand“ schon geholfen. Jetzt kann er zumindest wieder aufsteigen.

Renate Birkelbach, Physiotherapeutin und IG-Schwarza-Mitglied

„Ferdi“ wurde aber nicht nur medizinisch versorgt, sondern brauchte auch Unterhaltung. „Wir mussten als Herdenersatz dienen, weil er seine Familie verloren hatte.“ Und so stand am Tagesprogramm auch Kuscheln und Versteckenspielen.

Zitat Icon

Ziegen sind Herdentiere und in der Tat sehr intelligent – sie können den IQ eines Siebenjährigen erreichen. Das wird bei Nutztieren leider immer unterschätzt.

Dunja Spies, IG-Schwarza

Die liebevolle Pflege half dem Zicklein wieder auf die Beine. Auch das Taping scheint genützt zu haben. „Leider aber nicht ausreichend, um ihn wieder zurück auf den Hang und zu seiner Familie zu bringen“, so die Tierschützerinnen traurig.

Zum „Goasfest“ letzten Sonntag kamen – trotz leichtem Regen – fast 200 Gäste. Mit den Einnahmen ...
Aber Glück im Unglück: „Ferdinand“ fand nun einen Platz am „Lebenshof Sonnenweide“ im Burgenland. „Wo er gemeinsam mit hinkenden Lamas, Truthähnen ohne Federn und anderen verletzten Tieren ein geruhsames Leben genießen kann“, so Birkelbach.

„Und wir werden ihn auch regelmäßig dort besuchen“, verspricht Dunja Spies. Denn Ziegen erinnern sich bis zu einem Jahr lang an ihnen vertraute Stimmen.

Niederösterreich

