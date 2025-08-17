Ein Ruhepol mit olympischer Strahlkraft

Abseits vom Sport widmet der 33-Jährige seine ganze Aufmerksamkeit der Familie. Ehefrau Kacy und die drei kleinen Söhne Mylo, Jaxson und Leo sind mit dem Papa nach Österreich übersiedelt. „Die Familie war auch ein Mitgrund, warum ich mich für Wien entschieden habe. Wenn man Kinder hat, haben andere Dinge mehr Priorität. Meine Frau kann sich in der Stadt mit den Jungs sicher bewegen, auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Es gibt viel Natur und auch das Angebot für Kinder ist großartig. Wir kannten Wien auch schon von gemeinsamen Reisen, da fiel die Entscheidung nicht schwer.“