Starker Regen ließ zahlreiche Keller volllaufen

Mit teils heftigen Gewittern fand die Hitzewelle der letzten Tage in der Nacht zum Sonntag ein vorläufiges Ende. Besonders in den Bezirken Linz-Land und Grieskirchen sorgten sintflutartige Regenfälle für zahllose Feuerwehreinsätze. Personen sollen keine zu Schaden gekommen sein.
Samstagabend um 21.49 Uhr rückte die Feuerwehr Neumarkt im Hausruckkreis zu ihrem ersten Einsatz aus. Dabei sollte es in den folgenden Stunden nicht bleiben, denn eine intensive Gewitterzelle mit starkem Regen von bis zu 50 Litern pro Quadratmeter führte zu zahlreichen Überflutungen.
Viele Feuerwehreinsätze
Besonders in den Bezirken Grieskirchen und Linz-Land liefen zahllose Keller oder Unterführungen voll. Es kam auch zu kleineren Murenabgängen. Zu über 50 Einsätzen mussten die Feuerwehren ausrücken, einige Wehren standen bis Sonntagvormittag im Einsatz.
Keine Verletzten
Personenschäden sind bis dato keine bekannt, einige Straßen sind wegen der Überflutungen bzw. Aufräumarbeiten noch gesperrt. Die Bahnunterführung in Nöstlbach soll beispielsweise im Laufe des Sonntags wieder für den Verkehr freigegeben werden. Während es am Sonntag immer wieder zu Regenschauern kommen kann, ist für die kommenden Tage wieder sonniges Wetter angesagt.
