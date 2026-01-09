Vorteilswelt
Plakate gegen den Boss

Fans wüten! So viele Profis kann Austria verlieren

Kärnten
09.01.2026 19:57
Den sogenannten „Fans“ der Austria Klagenfurt reicht es wohl endgültig – wie man an der Aktion ...
Den sogenannten „Fans“ der Austria Klagenfurt reicht es wohl endgültig – wie man an der Aktion vor der Geschäftsstelle sehen kann.(Bild: privat)

Es wird immer prekärer bei Austria Klagenfurt! Unbekannte steigen jetzt gegen den ins Visier der Justiz geratenen Gesellschafter Zeljko Karajica weiter auf die Barrikaden, „demonstrieren“ vor der Geschäftsstelle. Die Inszenierung erinnert an frühere Proteste aus dem Fan-Umfeld, bei denen dasselbe Konterfei bereits im Stadion zu sehen war. Gewerkschaft setzte bereits weitere rechtliche Schritte: So viele Spieler kann der Zweitligist jetzt verlieren! Und: Das passiert mit dem Trainingsstart.

Chaos in Waidmannsdorf. Dass die Austria Klagenfurt in argen existenziellen Nöten steckt, gar die Insolvenz droht, ist kein Geheimnis. Jetzt haben einige aber wohl endgültig die Schnauze voll.

Krone Plus Logo
Plakate gegen den Boss
Fans wüten! So viele Profis kann Austria verlieren
Nur noch 20 Minuten
Villach drückt und führt daheim im Derby mit 1:0
Koralpenschutzhaus
Wirbel um Pächter: Beliebte Hütte erneut vor Aus?
Krone Plus Logo
GPS-Tracker am Auto
Polizistin als Stalkingopfer: „Ich hatte Angst!“
Krone Plus Logo
Neuer LH in Kärnten?
SPÖ-Zukunft: Wagnis Alltag und der rare Nachwuchs
