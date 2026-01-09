Fans wüten! So viele Profis kann Austria verlieren

Es wird immer prekärer bei Austria Klagenfurt! Unbekannte steigen jetzt gegen den ins Visier der Justiz geratenen Gesellschafter Zeljko Karajica weiter auf die Barrikaden, „demonstrieren“ vor der Geschäftsstelle. Die Inszenierung erinnert an frühere Proteste aus dem Fan-Umfeld, bei denen dasselbe Konterfei bereits im Stadion zu sehen war. Gewerkschaft setzte bereits weitere rechtliche Schritte: So viele Spieler kann der Zweitligist jetzt verlieren! Und: Das passiert mit dem Trainingsstart.