Trotz eisiger Minusgrade: Tore am Fließband

Grades-Metnitz empfing Micheldorf, doch schon früh war klar, dass es für die Hausherren ein bitterkalter Abend werden würde. Micheldorf zog konsequent davon und stellte am Ende ein klares 0:11 aufs Scoreboard. Beim Stand von 0:4 sorgte ein heftiger Aufreger für zusätzliche Brisanz, der in einer Spieldauer-Disziplinarstrafe mündete und dem Spiel endgültig die Richtung gab.