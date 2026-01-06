Trotz eisiger Minusgrade: Tore am Fließband

Tschofenig holt Tagessieg, Prevc dominiert Tournee
In Bischofshofen
Bei frostigen Temperaturen zeigte Kärntens Eishockey-Welt einmal mehr, dass auf dem Eis trotzdem ordentlich eingeheizt wird. Im Spiel der Runde stand diesmal die Division 3 Ost im Mittelpunkt – und die hatte es in sich.
Grades-Metnitz empfing Micheldorf, doch schon früh war klar, dass es für die Hausherren ein bitterkalter Abend werden würde. Micheldorf zog konsequent davon und stellte am Ende ein klares 0:11 aufs Scoreboard. Beim Stand von 0:4 sorgte ein heftiger Aufreger für zusätzliche Brisanz, der in einer Spieldauer-Disziplinarstrafe mündete und dem Spiel endgültig die Richtung gab.
