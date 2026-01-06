Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spezieller Einsatz

Feuerwehr musste Opfer Ring von Finger schneiden

Burgenland
06.01.2026 16:47
Mit Präzision schnippelte der Bruckneudorfer den Ring vom Finger des Patienten.
Mit Präzision schnippelte der Bruckneudorfer den Ring vom Finger des Patienten.(Bild: FF Bruckneudorf)

Es ist nicht immer nur ein Feuer oder ein Unfall, der die Feuerwehren fordert. Die Bruckneudorfer Florianis aus dem Burgenland wurden am Montag sogar ins Krankenhaus nach Hainburg geholt, um dort einem Patienten zu helfen. 

0 Kommentare

Der Burgenländer brachte einen Ring nicht mehr vom Finger und war in seiner Not zuerst ins Krankenhaus Kittsee gefahren, wurde aber nach Hainburg weitergeschickt. Auch dort fehlte das richtige Gerät, um den Edelstahlring durchzuschneiden. Ein Mitarbeiter des Krankenhauses und Feuerwehrkamerad aus Zurndorf kontaktierte dann die Bruckneudorfer Wehr.

Der Finger war schon sehr geschwollen.
Der Finger war schon sehr geschwollen.(Bild: FF Bruckneudorf)
Erleichterung: Der Ring ist ab.
Erleichterung: Der Ring ist ab.(Bild: FF Bruckneudorf)

Die rückte aus und konnte mit einem Dremel samt Schneidscheibe den Ring präzise vom Finger entfernen – ohne den Patienten zu verletzen. „Fachwissen kennt keine Grenzen: Dass wir zu diesem Einsatz im benachbarten Bundesland angefordert wurden, zeigt, dass unsere Kompetenz auch über die Landesgrenzen hinaus geschätzt werden“, freut sich Kommandant Hannes Kampel.

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-3° / -1°
Symbol bedeckt
Güssing
-4° / -2°
Symbol Schneefall
Mattersburg
-4° / -1°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
-4° / -1°
Symbol Schneefall
Oberpullendorf
-4° / -1°
Symbol Schneefall

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
132.839 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
111.625 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
99.286 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Mehr Burgenland
Alexander Wessely
Rolle seines Lebens: Militärpfarrer im Burgenland
Großes Interview
Hans Peter Doskozil: „Wir haben sehr viel vor“
„Schwein zugelaufen!“
Entlaufene Sau ging online auf Suche nach Besitzer
Gefährliche Zuckerl
Burgenland bereitet Verbot für „Edibles“ vor
Süße Tropfen
Frostnacht brachte ersten Eiswein für Winzer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf