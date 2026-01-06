Feuerwehr musste Opfer Ring von Finger schneiden

Es ist nicht immer nur ein Feuer oder ein Unfall, der die Feuerwehren fordert. Die Bruckneudorfer Florianis aus dem Burgenland wurden am Montag sogar ins Krankenhaus nach Hainburg geholt, um dort einem Patienten zu helfen.
Der Burgenländer brachte einen Ring nicht mehr vom Finger und war in seiner Not zuerst ins Krankenhaus Kittsee gefahren, wurde aber nach Hainburg weitergeschickt. Auch dort fehlte das richtige Gerät, um den Edelstahlring durchzuschneiden. Ein Mitarbeiter des Krankenhauses und Feuerwehrkamerad aus Zurndorf kontaktierte dann die Bruckneudorfer Wehr.
Die rückte aus und konnte mit einem Dremel samt Schneidscheibe den Ring präzise vom Finger entfernen – ohne den Patienten zu verletzen. „Fachwissen kennt keine Grenzen: Dass wir zu diesem Einsatz im benachbarten Bundesland angefordert wurden, zeigt, dass unsere Kompetenz auch über die Landesgrenzen hinaus geschätzt werden“, freut sich Kommandant Hannes Kampel.
