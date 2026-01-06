Feuerwehr musste Opfer Ring von Finger schneiden

Die rückte aus und konnte mit einem Dremel samt Schneidscheibe den Ring präzise vom Finger entfernen – ohne den Patienten zu verletzen. „Fachwissen kennt keine Grenzen: Dass wir zu diesem Einsatz im benachbarten Bundesland angefordert wurden, zeigt, dass unsere Kompetenz auch über die Landesgrenzen hinaus geschätzt werden“, freut sich Kommandant Hannes Kampel.