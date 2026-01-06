Nach Panne: Auto fuhr auf und überschlug sich

Wegen einer Panne musste Dienstagnachmittag eine 26-jährige Lenkerin ihr Auto im steirischen Pürgg anhalten – dann krachte es: Ein weiterer Pkw fuhr auf und überschlug, die Fahrerin (75) musste aus dem Wrack befreit werden.
Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr in der Gemeinde Stainach-Pürgg, genauer gesagt auf der B145 bei der Einfahrt Lessern. Eine Autolenkerin (26) aus dem Bezirk Liezen musste ihr Fahrzeug wegen einer Panne anhalten. Daraufhin sei der nachkommende Pkw, gelenkt von einer 75-jährigen Obersteirerin, aufgefahren.
Dieser Wagen landete auf dem Dach, die 75-Jährige wurde schwer verletzt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Klachau befreit werden. Der Rettungshubschrauber brachte die Frau ins Landeskrankenhaus Rottenmann. Die 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen, ihr Beifahrer blieb unverletzt.
Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B145 war während der Dauer des Einsatzes in beiden Richtungen gesperrt. Die zwei Lenkerinnen waren nüchtern. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren Pürgg, Stainach und Unterburg.
