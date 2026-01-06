Nach Panne: Auto fuhr auf und überschlug sich

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr in der Gemeinde Stainach-Pürgg, genauer gesagt auf der B145 bei der Einfahrt Lessern. Eine Autolenkerin (26) aus dem Bezirk Liezen musste ihr Fahrzeug wegen einer Panne anhalten. Daraufhin sei der nachkommende Pkw, gelenkt von einer 75-jährigen Obersteirerin, aufgefahren.