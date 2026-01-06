Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lenkerin (75) verletzt

Nach Panne: Auto fuhr auf und überschlug sich

Steiermark
06.01.2026 19:05
Das Auto der 75-Jährigen aus dem Bezirk Liezen überschlug sich.
Das Auto der 75-Jährigen aus dem Bezirk Liezen überschlug sich.(Bild: FF Klachau)

Wegen einer Panne musste Dienstagnachmittag eine 26-jährige Lenkerin ihr Auto im steirischen Pürgg anhalten – dann krachte es: Ein weiterer Pkw fuhr auf und überschlug, die Fahrerin (75) musste aus dem Wrack befreit werden.  

0 Kommentare

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr in der Gemeinde Stainach-Pürgg, genauer gesagt auf der B145 bei der Einfahrt Lessern. Eine Autolenkerin (26) aus dem Bezirk Liezen musste ihr Fahrzeug wegen einer Panne anhalten. Daraufhin sei der nachkommende Pkw, gelenkt von einer 75-jährigen Obersteirerin, aufgefahren.

Dieser Wagen landete auf dem Dach, die 75-Jährige wurde schwer verletzt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Klachau befreit werden. Der Rettungshubschrauber brachte die Frau ins Landeskrankenhaus Rottenmann. Die 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen, ihr Beifahrer blieb unverletzt. 

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B145 war während der Dauer des Einsatzes in beiden Richtungen gesperrt. Die zwei Lenkerinnen waren nüchtern. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren Pürgg, Stainach und Unterburg. 

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
133.292 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
111.931 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
99.785 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf