Kämpfe im Jemen: Hunderte Touristen sitzen fest

Die Insel Sokotra hat in den vergangenen Jahren trotz des seit 2014 andauernden Bürgerkriegs unter Touristen an Beliebtheit gewonnen. Sie ist UNESCO-Welterbe und kann eine einzigartige Biodiversität vorweisen. 37 Prozent der 825 Pflanzenarten Sokotra und 90 Prozent der Reptilienarten kommen laut UNESCO nirgendwo sonst auf der Welt vor. (Bild: Ann Stryzhekin - stock.adobe.com)