Ein Top-Treff in tiefer Verbundenheit zum „Kaiser“

Brauchtum mit Hintergrund

Er war damals Direktor der Tenne, ist seit 2016 im Kitzbüheler Kitzhof Gastgeber und der Event wanderte – samt „Kaiser“ – mit ihm mit. Der starb 2024, aber seine Familie hält nicht nur an dem Brauch (die Schuppen der Karpfen sollen, im Börserl aufbewahrt, Glück bringen), sondern auch an ihrem Direktor Mitterer fest.