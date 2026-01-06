Ein Top-Treff in tiefer Verbundenheit zum „Kaiser“

Alle Beckenbauers unter einem Dach! Wenn Heidi Beckenbauer mit ihren Kindern Francesca und Joel gemeinsam mit Kitzhof-Direktor Johannes Mitterer zum Karpfenessen riefen, kamen sie am Dreikönigstag alle in die Gamsstadt.
Schon im Jahr 2003 war klar, dieser Neujahrs-Treff in der Tenne hatte Kult-Potenzial. Nämlich, als Fußball-„Kaiser“ Franz Beckenbauer zum Karpfenessen lud. „Es war und ist eine tiefe Verbundenheit und Wertschätzung, die ich für ihn empfinde“, sagt dazu Johannes Mitterer.
Brauchtum mit Hintergrund
Er war damals Direktor der Tenne, ist seit 2016 im Kitzbüheler Kitzhof Gastgeber und der Event wanderte – samt „Kaiser“ – mit ihm mit. Der starb 2024, aber seine Familie hält nicht nur an dem Brauch (die Schuppen der Karpfen sollen, im Börserl aufbewahrt, Glück bringen), sondern auch an ihrem Direktor Mitterer fest.
Und so wunderte es nicht, dass der Kitzhof (zur Hahnenkamm-Rennzeit logieren hier unsere ÖSV-Stars) am Dreikönigstag voll mit Prominenten war. Nicht weniger als 150 Gäste wollten es nicht verpassen, als Beckenbauer-Witwe Heidi, mit Sohn Joel und seiner Schwester Francesca, zum gemütlichen Zusammensein einluden – Wiedersehens-Versprechen für das Jahr 2027 inklusive.
