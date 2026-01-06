Berliner Stromausfall: Spekulationen über Russland

KI-Expertin: Formulierungen nicht in Deutsch verfasst

Die KI-Expertin Andrea Schlüter, die sich mit Sprache beschäftigt und Seminare gibt, schreibt bei Bluesky, sie sei sich bei „einigen Formulierungen ziemlich sicher, dass sie NICHT originär im Deutschen verfasst wurden“. Dann zitiert sie mehrere Formulierungen aus dem Bekennertext: „füttern wir mit jedem Post das Feuer, das uns einkreist“, „Nur der Schreck darüber, wo wir als Menschheit gelandet sind“, „Die Bedenken gehen gegen Null, wenn...“