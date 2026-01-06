ÖFB-WM-Gegner zittert sich ins Viertelfinale

In einer sehr intensiven Partie suchten beide Teams ihr Heil in der Offensive, immer wieder ging es hin und her. Die beste algerische Chance in der regulären Spielzeit fand Mohammed Amoura vor, der nach einer schönen Einzelaktion seinen Meister in Kongo-Tormann Lionel Mpasi fand (78.). Der 31-jährige Schlussmann von Le Havre hielt auch in der Verlängerung bei einem Abschluss von Fares Chaibi stark (111.). Als sich alle schon ein wenig mit dem Gedanken an ein Elfmeterschießen anfreundeten, schlugen die Algerier nach einem schnellen Konter doch noch zu.