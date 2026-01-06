Vorteilswelt
Premiere für Kelly

Süßes Foto! Max urlaubt mit Herzdame und Tochter

Formel 1
06.01.2026 20:40
Max Verstappen urlaubt mit seiner Familie.
Max Verstappen urlaubt mit seiner Familie.(Bild: Krone KREATIV/EPA/ALI HAIDER, instagram.com/kellypiquet)

Red-Bull-Star Max Verstappen genießt die Formel-1-Pause und verbringt aktuell die Tage in Brasilien. Mit dabei sind auch Tochter Lily und Herzdame Kelly Piquet. Für Letztere gab’s eine Premiere.

0 Kommentare

So schnell vergeht die Zeit! Mit ihrer inzwischen acht Monate alten Tochter Lily urlauben Model Kelly Piquet und Formel-1-Superstar Max Verstappen in Brasilien.

„Das erste Mal auf brasilianischer See“, schreibt Piquet in den sozialen Medien. Hinzu fügt sie drei Schnappschüsse mit ihrem Nachwuchs. Zuckersüße Bilder, die für Begeisterung bei ihren Followern sorgen.

Tochter von Ex-Champion
Verstappen ist seit 2020 mit Kelly liiert. Die 37-Jährige ist die Tochter des brasilianischen Ex-Weltmeisters Nelson Piquet. Sie hat aus einer früheren Beziehung mit dem russischen ehemaligen Formel-1-Piloten Daniil Kwjat eine Tochter.

Folgen Sie uns auf