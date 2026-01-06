Vorteilswelt
Bei Gipfel in Paris

Plakolm: „Der Krieg in der Ukraine muss aufhören!“

Außenpolitik
06.01.2026 19:24
Ministerin Plakolm beim Austausch mit dem fanzösischen Staatssekretär für EU-Angelegenheiten ...
Ministerin Plakolm beim Austausch mit dem fanzösischen Staatssekretär für EU-Angelegenheiten Benjamin Haddad und der irischen Außenministerin Helen McEntee.(Bild: BKA/Dunker)

Europaministerin Claudia Plakolm nahm am Sonntag in Paris an den Beratungen über den Frieden in der Ukraine teil. Österreich hat bekanntlich Beobachterstatus in der „Koalition der Willigen“.  Österreich will dabei die Neutralität wahren. 

0 Kommentare

Ganz Europa blickte gestern nach Paris. In der Hauptstadt Frankreichs wurde trotz der Gemengelage in Venezuela das Ziel eines Friedens im Ukraine-Krieg vom weltpolitischen Nebenschauplatz zur Hauptsache gemacht. Die „Koalition der Willigen“, angeführt von den französischen Gastgebern, machte sich einmal mehr für rasche Friedensverhandlungen stark. „Für Österreich steht eines über allem: Dieser Krieg muss aufhören – besser gestern als morgen. Jeder weitere Tag bedeutet Leid, Zerstörung und wachsende Unsicherheit, nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa“, betonte Europa-Ministerin Claudia Plakolm beim Treffen.

„Konstruktive Beteiligung“ geplant
Klar sei: Wenn über die europäische Sicherheit verhandelt wird, dann muss Europa mit am Tisch sitzen. Für Österreich gehe es bei all dem auch darum, die Neutralität zu wahren. „Deshalb werden wir uns konstruktiv an weiteren Gesprächen für den Frieden in der Ukraine einbringen – auch wenn es um glaubwürdige Sicherheitsgarantien geht, immer im Rahmen unserer verfassungsrechtlichen Möglichkeiten“, ergänzt die Ministerin.

