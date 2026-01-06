Plakolm: „Der Krieg in der Ukraine muss aufhören!“

Ganz Europa blickte gestern nach Paris. In der Hauptstadt Frankreichs wurde trotz der Gemengelage in Venezuela das Ziel eines Friedens im Ukraine-Krieg vom weltpolitischen Nebenschauplatz zur Hauptsache gemacht. Die „Koalition der Willigen“, angeführt von den französischen Gastgebern, machte sich einmal mehr für rasche Friedensverhandlungen stark. „Für Österreich steht eines über allem: Dieser Krieg muss aufhören – besser gestern als morgen. Jeder weitere Tag bedeutet Leid, Zerstörung und wachsende Unsicherheit, nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa“, betonte Europa-Ministerin Claudia Plakolm beim Treffen.