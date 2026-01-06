Springen in Bischofshofen ab 16.30 Uhr LIVE

ÖSV-Cheftrainer Widhölzl zufrieden

Andreas Widhölzl hofft wie im Vorjahr auf einen erfolgreichen Abschluss. „Bischofshofen kennen wir gut, wir können um den Sieg mitspringen“, sagte der ÖSV-Cheftrainer, der zufrieden auf das Bergiselspringen zurückblickte. In Innsbruck fand nämlich auch Tournee-Titelverteidiger Daniel Tschofenig mit einem sechsten Platz wieder zu seiner Form. Tags darauf landete der Kärntner in der Bischofshofen-Quali auf Rang vier, war aber nicht ganz zufrieden. „Ich habe noch einiges liegen gelassen. Dafür ist das Ergebnis sehr gut.“ Die schönen Erinnerungen aus dem Vorjahr, als er sich mit dem Tagessieg auch die Tournee holte, werde sich der Gesamtweltcupsieger noch einmal in die Gedanken rufen. „Hoffentlich pusht es mich ein bissl.“