GUTEN MORGEN

Weltenlenker | auf dem Spiel

Guten Morgen Newsletter
(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/WIN MCNAMEE)

Weltenlenker. Ein Mann in aller Munde. „Trump setzt Nationalgarde in Washington ein“„Trump zerstört Welthandel“, „Trump dämpft Erwartungen in Gipfeltreffen am Freitag“: drei Schlagzeilen in nur einer einzigen „Krone“-Ausgabe in dieser Woche. Heute wie in den nächsten Tagen lesen Sie mehr zum Trump-Putin-Gipfel in Alaska. Mr. President aus den USA beherrscht die Schlagzeilen. Aber bestimmt er auch den Lauf der Welt? Oder glaubt er es bloß? Den Lauf der Welt lenkt vermutlich Wladimir Putin weit mehr als Trump. Vom chinesischen Staatsoberhaupt Xi Jinping ganz zu schweigen. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen jedoch garantiert nicht, der französische Präsident Macron und der deutsche Kanzler Merz genauso wenig.

0 Kommentare

Europa auf dem Spiel. „Heute steht wieder Europa auf dem Spiel“, schreibt unser Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz in der Feiertags-„Krone“. Hinzuzufügen wäre: Europa steht auf dem Spiel, aber es ist nicht im Spiel. Die Ukraine hat schon vor dem Spiel verloren. Die europäischen Länder, die EU – wir sitzen nicht einmal auf der Reservebank, wurden irgendwohin auf die hinteren Tribünenränge verbannt. Von dort aus kann Europa applaudieren oder buhen, es wird bloß weder Trump noch Putin oder Xi kratzen. Wer immer heute in Alaska gewinnt (Tipp: Putin) – die Ukraine und Europa werden es ausbaden.

Kommen Sie gut durch den Feiertag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
