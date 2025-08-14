Weltenlenker | auf dem Spiel

Weltenlenker. Ein Mann in aller Munde. „Trump setzt Nationalgarde in Washington ein“, „Trump zerstört Welthandel“, „Trump dämpft Erwartungen in Gipfeltreffen am Freitag“: drei Schlagzeilen in nur einer einzigen „Krone“-Ausgabe in dieser Woche. Heute wie in den nächsten Tagen lesen Sie mehr zum Trump-Putin-Gipfel in Alaska. Mr. President aus den USA beherrscht die Schlagzeilen. Aber bestimmt er auch den Lauf der Welt? Oder glaubt er es bloß? Den Lauf der Welt lenkt vermutlich Wladimir Putin weit mehr als Trump. Vom chinesischen Staatsoberhaupt Xi Jinping ganz zu schweigen. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen jedoch garantiert nicht, der französische Präsident Macron und der deutsche Kanzler Merz genauso wenig.