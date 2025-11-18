„Therapiestation Lukasfeld wieder aufsperren“

Bernhard Amann, Drogenberatung „Ex & Hopp“, plädiert dafür, die 2023 geschlossene Therapiestation in Meiningen wieder zu öffnen. Gleichzeitig konnte das Spital der Stiftung Maria Ebene schließen.
Seit dem Abgang von Primar Haller im Jahr 2018 geht es im Suchtkrankenhaus Maria Ebene immer wieder rund. Mit Dr. Michael Willis und Dr. Philipp Kloimstein sind inzwischen zwei Primarärzte im Streit geschieden. Während Dr. Willis in einem Arbeitsgerichtprozess eine hohe Abfertigung zugesprochen wurde, geht der arbeitsgerichtliche Showdown mit Dr. Kloimstein im kommenden Jahr in die nächste Runde.
Beim jüngsten Eklat wurde der Leiter der Therapiestation Carina gekündigt. Offizieller Kündigungsgrund war die Tatsache, dass er eine private Beziehung mit seiner Stellvertreterin hatte, was gegen den Corporate Governance Kodex des Landes Vorarlberg verstoßen hätte. Diesen Kodex jedoch gibt es nicht, der Leiter der Therapiestation Carina klagte auf Wiedereinstellung, seine Stellvertreterin auf Nichtigkeit ihrer Versetzung.
Ging es nach Bernhard Amann von der Drogenberatung „Ex & Hopp“, sollte das Krankenhaus Maria Ebene am besten gleich ganz die Pforten schließen. Nach der jüngst präsentierten Spitalreform ist eigentlich eine Neuaufstellung der Suchtversorgung vorgesehen. Die Zuständigen der Krankenhausbetriebsgesellschaft und der Maria Ebene sollten sich hier abstimmen.
Die meisten der Patienten sollen nach Rankweil
Amann jedoch plädiert dafür, 40 der 80 Betten, die es derzeit in der Maria Ebene gibt, nach Rankweil zu verlegen. 20 weitere Betten sollten in die Carina verlagert werden, die restlichen 20 Betten in die 2023 geschlossene Therapiestation Lukasfeld. „Das Gebäude ist in einem guten Zustand. Der Übersiedlung käme sogar günstiger, da die Therapiestation keinen Krankenhausstandard erfüllen muss“, resümiert der emsige Hohenemser.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.