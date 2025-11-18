„Therapiestation Lukasfeld wieder aufsperren“

Die meisten der Patienten sollen nach Rankweil

Amann jedoch plädiert dafür, 40 der 80 Betten, die es derzeit in der Maria Ebene gibt, nach Rankweil zu verlegen. 20 weitere Betten sollten in die Carina verlagert werden, die restlichen 20 Betten in die 2023 geschlossene Therapiestation Lukasfeld. „Das Gebäude ist in einem guten Zustand. Der Übersiedlung käme sogar günstiger, da die Therapiestation keinen Krankenhausstandard erfüllen muss“, resümiert der emsige Hohenemser.