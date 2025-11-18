Arbeiter von herabfallenden Ästen schwer verletzt

Bei Fällen einer rund 40 Meter hohen Fichte im Bereich Maslunwald in Innerbraz hatten die Forstarbeiter am Dienstag gegen 9 Uhr eigentlich alles richtig gemacht. Doch als der Baum umstürzte, war die Erschütterung so stark, dass Teile eines etwas weiter entfernten, morschen Laubbaumes auf einen der Arbeiter fiel.
Die herunter krachenden Äste trafen den Mann am linken Oberkörper. Er wurde noch vor Ort vom Notarzt erstversorgt. Anschließend wurde er mit dem Tau von der Crew des Hubschraubers „Christopherus 8“ geborgen und ins Landeskrankenhaus nach Feldkirch geflogen. Im Einsatz waren zudem fünf Mann der Bergrettung Dalaas-Braz sowie eine Streife der Polizei Bludenz.
