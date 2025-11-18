Arbeiter von herabfallenden Ästen schwer verletzt

Bei Fällen einer rund 40 Meter hohen Fichte im Bereich Maslunwald in Innerbraz hatten die Forstarbeiter am Dienstag gegen 9 Uhr eigentlich alles richtig gemacht. Doch als der Baum umstürzte, war die Erschütterung so stark, dass Teile eines etwas weiter entfernten, morschen Laubbaumes auf einen der Arbeiter fiel.