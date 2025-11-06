Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“

Nach langen Verhandlungen haben sich die EU-Umweltminister in der Nacht auf Mittwoch auf eine Reduktion der Treibhausgase um 90 Prozent bis 2040 geeinigt. Doch der Kompromiss stößt auf scharfe Kritik. Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling nennt die Einigung eine „Abschwächung des bisherigen Klimakurses“ und bezeichnet Österreichs Verhalten der Regierung und der ÖVP als „inkonstistent“. „Europas Rolle ist wirklich beschämend“, so Schilling, weil die EU ihre UN-Deadline für neue Klimaziele verpasst habe. Statt ambitionierter Vorgaben werde nun eine abgeschwächte Version COP30 präsentiert. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!
