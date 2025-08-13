Wellness-Gefühl statt Spar-Kalkül | Todeswalze

Russische Todeswalze. Der Trump-Putin-Gipfel am Freitag in Alaska – kaum etwas mehr wird weltpolitisch mit Spannung erwartet. Doch Putin kann insgeheim grinsen. Kommt er doch als starker Mann nach Anchorage, wie unser Außenpolitik-Experte Christian Hauenstein die Ausgangslage einschätzt. Denn: Der vergangene Juli war, sogar laut ukrainischen Quellen, für Russland der „erfolgreichste“ Monat in diesem Jahr. Den angreifenden Truppen ist es gelungen, mehr als 750 Quadratkilometer Land zu erobern. Das entspricht in etwa der Fläche von Wien, Graz, Klagenfurt, Linz und Bregenz zusammen. In einem Stellungskrieg, bei dem die Verteidiger immer im Vorteil sind, ist das eine ganze Menge, auch wenn die Eroberungen mit immensen Verlusten auf russischer Seite erkauft worden sind. Kreml-Chef Putin ist bereit, das in Kauf zu nehmen.